В СПЧ призвали проверить жалобы на пытки фигурантов дела о террористическом сообществе Криминал

Пенза, 25 февраля 2020. PenzaNews. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет, связанные с жалобами на пытки, которые ранее поступали от фигурантов дела запрещенной в России террористической организации «Сеть», в том числе приговоренных в Пензе к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет.

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«Фигуранты дела в ходе расследования жаловались на пытки со стороны сотрудников ФСБ России, в том числе на пытки электрическим током. Члены СПЧ ознакомились с частью материалов расследования по их заявлениям и склонны полагать, что расследование могло быть проведено неэффективно», — говорится в сообщении, размещенном на сайте совета во вторник, 25 февраля.

В нем добавляется, что СПЧ просит Генпрокуратуру и СКР провести тщательное расследование всех обстоятельств, о которых сообщили фигуранты, а также проверить обоснованность отказа в возбуждении уголовного дела.