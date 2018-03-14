Правозащитники требуют проверить информацию о пытках фигурантов дела о терроризме в Пензе Общество

Пенза, 14 марта 2018. PenzaNews. Информация о возможных пытках обвиняемых в организации террористического сообщества и участии в нем, содержащихся под стражей, должна быть тщательным образом проверена в Пензе так же, как и в Санкт-Петербурге, где тоже были задержаны фигуранты дела, впоследствии заявившие о даче признательных показаний под давлением. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказала член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Александра Крыленкова.

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По ее словам, она уже обратилась с соответствующими заявлениями в прокуратуру и Следственный комитет.

«У нас нет доказательств прямых [о пытках обвиняемых в Пензе], [...] есть такие доказательства по этому же делу в Петербурге. [Они] зафиксированы медицинскими освидетельствованиями, зафиксированы членами общественных наблюдательных комиссий и так далее», — сказала Александра Крыленкова, приехавшая в Пензу для участия в судебных заседаниях по вопросу продления меры пресечения в отношении фигурантов дела, среди которых Дмитрий Пчелинцев, Василий Куксов, Илья Шакурский, Андрей Чернов и Арман Сагынбаев.

По мнению собеседницы агентства, если есть такие заявления, «надо отнестись к ним со всей серьезностью и провести всестороннее расследование».

«Это естественное требование и внутреннего законодательства, и здравого смысла, и уж тем более правозащитников», — отметила она.

Александра Крыленкова уточнила, что все фигуранты, сообщившие о применении к ним физического воздействия, говорят об избиениях и использовании электрического тока.

«На мой взгляд, этих доказательств более чем достаточно для того, чтобы провести детальную экспертизу. Тем более современная наука позволяет установить, например, применение тока по истечении очень длительного времени — в течение многих месяцев», — сказала она.

В свою очередь исполнительный директор общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев сообщил ИА «PenzaNews», что некоторые обвиняемые, ранее заявившие о пытках, впоследствии отказались от своих слов.

«Один питерский до сих пор не отказывается от своего обвинения в том, что его пытали. Сейчас идет прокурорская проверка», — отметил правозащитник, также посетивший Пензу в связи с расследованием данного уголовного дела.

Говоря о пензенских фигурантах, он пояснил, что «и Шакурский, и Пчелинцев говорили, что их пытали».

Лев Пономарев добавил, что слова Дмитрия Пчелинцева были зафиксированы в адвокатском опросе, однако спустя некоторое время он от них отказался.

«Мы знаем, что он отказался в тот момент, когда у нас были данные от родственников, что на него оказывали повторно [давление] с применением насилия», — сказал он, подчеркнув при этом, что эта информация требует тщательной проверки.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ «Организация террористического сообщества и участие в нем» было возбуждено органами ФСБ в октябре 2017 года. Его детали пока не раскрываются.



По данным газеты «Коммерсантъ», задержанные в рамках уголовного дела молодые люди, предположительно, входили в террористическую организацию «Сеть», состоявшую из двух петербургских, одной московской и одной пензенской ячеек, при этом руководство осуществлялось из Пензы.

На сайте общероссийского движения «За права человека» уточняется, что в настоящее время в СИЗО Санкт-Петербурга содержатся Виктор Филенков и Игорь Шишкин, в СИЗО Пензы — Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов и Василий Куксов. Под домашним арестом находится Егор Зорин.

Внимание общественности к расследованию так называемого «дела анархистов», как его назвали федеральные СМИ, оказалось приковано после заявлений некоторых фигурантов о пытках. В связи с этим правозащитники обратились к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой и главе Совета по правам человека при президенте России Михаилу Федотову.