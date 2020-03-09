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В Пензе полиция начала проверку по факту кражи телефона, оставленного в такси

14:20 | 09.03.2020 | Криминал

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Пенза, 9 марта 2020. PenzaNews. Проверка организована в Пензе по факту кражи мобильного телефона, принадлежащего 39-летней пассажирке такси.

В Пензе полиция начала проверку по факту кражи телефона, оставленного в такси. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, по словам женщины, в ночное время она воспользовалась услугами такси, в салоне которого выронила телефон, который впоследствии был похищен.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 34-летнего таксиста, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался в содеянном», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.

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