Житель Пензы лишен свободы из-за обмана при получении кредита Криминал

Пенза, 13 марта 2020. PenzaNews. 23-летний житель Пензы Александр Серов, который признан судом виновным в мошенничестве в сфере кредитования, проведет в колонии-поселении 2 года и 15 дней. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Установлено, что 3 июня 2019 года молодой человек пришел в офис микрофинансовой организации на улице Калинина в Пензе для получения кредита. Он представил менеджеру-кассиру паспорт и сообщил ложные сведения о своем трудоустройстве в организации в качестве водителя и ежемесячном заработке в размере 25 тыс. рублей. При этом злоумышленник нигде не работал», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на основе этой информации ему был выдан заем на сумму 3 тыс. рублей.

«Получив денежные средства, злоумышленник в дальнейшем погашение не производил», — отметила Светлана Артамонова.

Представитель прокуратуры пояснила, что ранее молодой человек был осужден за мошенничество, в связи с чем наказание ему назначено по совокупности приговоров.