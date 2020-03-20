В Пензе водитель «ВАЗа» осужден за гибель двух женщин в результате ДТП Криминал

Пенза, 20 марта 2020. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на три года назначено 68-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в ДТП, повлекшем гибель двух женщин. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Железнодорожного районного суда города.

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«Установлено, что 24 августа 2019 года в 4.08 водитель автомобиля «ВАЗ», приближаясь к нерегулируемому перекрестку улиц Володарского и Суворова, отвлекся и не убедился в отсутствии транспортных средств, в результате чего совершил столкновение с автомашиной «Datsun on-DO», следовавшей по главной дороге по улице Суворова — со стороны улицы Московской в направлении улицы Плеханова. После этого «ВАЗ», будучи неуправляемым, столкнулся с автомобилем «Lifan», стоявшим на проезжей части на улице Володарского», — пояснил собеседник агентства.

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Он добавил, что две пассажирки «ВАЗа», находившиеся на заднем сиденье, от полученных травм скончались — одна в тот же день, вторая 3 октября.

«При назначении наказания суд учел данные о личности мужчины, который не был судим, совершил преступление средней тяжести, является пенсионером. В качестве смягчающих наказание обстоятельств учтены возраст подсудимого, полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также предпринятые действия, направленные на заглаживание причиненного вреда», — отметил представитель суда.

По его словам, в пользу ТФОМС Пензенской области за лечение потерпевших с водителя взыскано более 160 тыс. рублей.

«Приговор вступил в законную силу», — уточнил собеседник агентства.