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Житель Пензы обвиняется в убийстве соседа

09:10 | 07.04.2020 | Криминал

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Пенза, 7 апреля 2020. PenzaNews. Обвинение в убийстве соседа предъявлено жителю Пензы 1972 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

Житель Пензы обвиняется в убийстве соседа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 2 апреля обвиняемый и его сожительница находились дома — в квартире на улице Докучаева в Пензе, когда к ним в гости пришел сосед. До вечера компания распивала спиртные напитки. Около 22.00 обвиняемый предложил потерпевшему пойти домой, однако тот отказался. Между мужчинами завязался конфликт, переросший в драку. Злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов по лицу, отчего тот упал на пол, а затем — один удар ножом в область живота», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что через непродолжительное время мужчина скончался в больнице.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз», — пояснили в управлении.

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