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В Пензе возбуждено дело об инсценировке 44 ДТП ради страховых выплат в 2,5 млн. рублей

14:10 | 14.04.2020 | Криминал

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Пенза, 14 апреля 2020. PenzaNews. Уголовное дело по фактам инсценировки ДТП ради получения страховых выплат на общую сумму более 2,5 млн. рублей возбуждено в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В Пензе возбуждено дело об инсценировке 44 ДТП ради страховых выплат в 2,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе расследования установлено, что на территории Пензы в период с 2016 по 2019 годы действовала группа в количестве не менее 10 человек, которые с целью получения со страховых компаний денежных средств в виде страховых выплат инсценировали дорожно-транспортные происшествия», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что злоумышленники представляли документы с недостоверными сведениями об авариях, на основании которых получали от 5 тыс. до 150 тыс. рублей.

«Установлена причастность данной группы к инсценировке 44 дорожно-транспортных происшествий на территории Пензы», — уточнили в УМВД.

В пресс-службе отметили, что все задержанные дали признательные показания.

«В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий у лиц, причастных к совершению преступлений, проведены обыски, в ходе которых изъяты средства связи, автомобили и документы», — сказали в управлении.

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