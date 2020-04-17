Житель Пензы обвиняется в применении насилия в отношении инспектора ДПС Криминал

Пенза, 17 апреля 2020. PenzaNews. Житель Пензы 1992 года рождения предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

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«По данным следствия, в ночь на 15 марта 2020 года обвиняемый со своими знакомыми распивал спиртное в одном из баров на улице Ладожской в Пензе. Утром на автомашине под управлением приятеля он и его друзья решили разъехаться по домам. По дороге они заметили экипаж ДПС, в связи с чем водитель вернулся к бару и забежал внутрь. Через несколько минут в заведение вошли сотрудники полиции, которые потребовали, чтобы тот проехал с ними для дальнейшего разбирательства в связи с управлением транспортным средством в состоянии опьянения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, водитель заявил, что не управлял машиной.

«Обвиняемый, решив помочь приятелю, также сказал сотрудникам полиции, что тот не находился за рулем транспортного средства. Пытаясь воспрепятствовать задержанию водителя, злоумышленник ударил не менее одного раза рукой и не менее одного раза головой в голову инспектора ДПС», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что потерпевший получил кровоподтек.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала она.