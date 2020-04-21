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По факту кражи более 340 тыс. рублей со счета жительницы Пензы возбуждено уголовное дело

09:31 | 21.04.2020 | Криминал

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Пенза, 21 апреля 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи более 340 тыс. рублей со счета 35-летней жительницы Пензы.

По факту кражи более 340 тыс. рублей со счета жительницы Пензы возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка.

«Он сказал, что по карте собеседницы производятся подозрительные операции и под предлогом отмены этих действий предложил перевести все деньги на счет другой своей дебетовой карты, что гражданка и сделала. После этого она получила сообщение о том, что при помощи счета данной карты совершена покупка на сумму 343 тыс. рублей», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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