По факту кражи более 340 тыс. рублей со счета жительницы Пензы возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 21 апреля 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи более 340 тыс. рублей со счета 35-летней жительницы Пензы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка.

«Он сказал, что по карте собеседницы производятся подозрительные операции и под предлогом отмены этих действий предложил перевести все деньги на счет другой своей дебетовой карты, что гражданка и сделала. После этого она получила сообщение о том, что при помощи счета данной карты совершена покупка на сумму 343 тыс. рублей», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.