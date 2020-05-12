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В Пензе мужчина во время ссоры с сожительницей получил удар ножом в живот

11:43 | 12.05.2020 | Криминал

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Пенза, 12 мая 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту причинения тяжкого вреда здоровью 53-летнего мужчины, который госпитализирован с ножевым ранением из квартиры дома на улице Чапаева в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензе мужчина во время ссоры с сожительницей получил удар ножом в живот. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что в ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры пострадавшего ударила ножом в область живота 52-летняя сожительница, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что женщина дала признательные показания.

«Она пояснила, что познакомилась с мужчиной примерно полгода назад по объявлению в газете. Пара начала встречаться. Через некоторое время между ними стали возникать ссоры. Во время очередного выяснения отношений женщина решила уйти от своего возлюбленного и сказала ему об этом. Тот разозлился и стал наносить ей удары, тогда она взяла нож и ударила его в живот», — пояснили в УМВД.

В пресс-службе отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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