Андрей Бурлаков заключен под стражу до 13 июля Криминал

Пенза, 16 мая 2020. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков, который ранее был задержан сотрудниками ФСБ в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении трех лиц, заключен под стражу до 13 июля.

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Ленинский районный суд Пензы избрал меру пресечения руководителю регионального ведомства в субботу, 16 мая.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 14 мая сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области в рамках уголовного дела, связанного с хищением бюджетных средств, провели обыски дома и на работе у всех троих задержанных — Андрея Бурлакова, его первого заместителя Андрея Персанова и еще одного человека, фамилию которого следствие пока не раскрывает. Известно, что этот фигурант не является чиновником.

Детали уголовного дела на данный момент не обнародованы.