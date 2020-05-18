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В Пензе четверо мужчин обвиняются в вымогательстве денег у проституток

15:19 | 18.05.2020 | Криминал

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Пенза, 18 мая 2020. PenzaNews. Следственный отдел СУ УМВД России по городу Пензе завершил расследование уголовного дела в отношении четверых мужчин в возрасте от 30 до 44 лет, которые обвиняются в вымогательстве денег у шести проституток. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензе четверо мужчин обвиняются в вымогательстве денег у проституток. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что 41-летний житель города Пензы в ноябре 2018 года предложил своим знакомым дополнительный заработок, который заключался в требовании денежных средств от гражданок, оказывающих интимные услуги за вознаграждение. В течение 2018 и 2019 годов злоумышленники находили в интернете соответствующие объявления, звонили по телефонам и под видом клиентов договаривались об оказании интимных услуг. Затем при встрече с потерпевшими обвиняемые требовали от них еженедельно передавать от 2 тыс. до 3 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что взамен злоумышленники обещали женщинам защиту от претензий криминальных структур, хотя на самом деле не намеревались выполнять это условие, а также угрожали им физическим насилием.

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«Потерпевшие воспринимали угрозы в свой адрес реально и соглашались на такое сотрудничество. Ранее всех их привлекали к ответственности за занятие проституцией и потому они не обращались в органы внутренних дел, осознавая незаконность своей деятельности. На такое молчание и рассчитывали злоумышленники», — отметили в ведомстве.

В управлении пояснили, что одна из потерпевших, которая не смогла собрать нужную сумму в назначенный срок и испугалась за свою жизнь, все-таки обратилась в полицию.

В пресс-службе уточнили, что мужчины находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, они признались в содеянном.

«Материалы уголовного дела направлены в Железнодорожный районный суд Пензы для рассмотрения по существу», — сказали в УМВД.

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