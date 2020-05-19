Под Пензой начата проверка по факту кражи со счетов мужчины 80 тыс. рублей
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Пенза, 19 мая 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту кражи со счетов 40-летнего жителя Пензенского района Пензенской области 80 тыс. рублей.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, по имеющимся данным, мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка и проинформировал собеседника о подозрительной транзакции.
«Для предотвращения списаний он предложил продиктовать реквизиты карты и цифровые коды, которые поступят в SMS. Кроме того, звонивший попросил проверить карты других банков на подозрительные действия», — сказали в полиции.
В ведомстве добавили, что затем мужчина продиктовал реквизиты другой карты и коды из SMS, после чего обнаружил пропажу денежных средств.
«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в пресс-службе.