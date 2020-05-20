Возбуждено дело по факту махинации с деньгами, выделенными вдове участника войны на жилье Криминал

Пенза, 20 мая 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено в селе Лопатино Пензенской области по факту махинации с денежными средствами, выделенными в декабре 2019 года из федерального бюджета вдове участника Великой Отечественной войны на строительство или приобретение жилого помещения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что сотрудница управления социальной защиты населения администрации Лопатинского района, которая занималась приемом и оформлением документов нуждающихся в улучшении жилищных условий вдов и участников Великой Отечественной войны, узнав о поступлении денежных средств, ввела женщину в заблуждение и подготовила договор купли-продажи ей своей квартиры в Лопатино», — пояснила собеседница агентства.

Читайте также

Жилищные сертификаты выданы всем пензенским ветеранам и членам их семей, стоявшим в очереди

Она добавила, что после его заключения Минтруд Пензенской области перечислил на лицевой счет злоумышленницы 1,3 млн. рублей в качестве оплаты.

«Через некоторое время муниципальная служащая заключила с пожилой женщиной новый договор купли-продажи этой квартиры и вновь стала собственницей жилья. Из полученных 1,3 млн. рублей злоумышленница передала женщине 1 млн. рублей, а 300 тыс. рублей присвоила», — отметила Светлана Артамонова.

По ее словам, в рамках расследования уголовного дела прокуратура направит в суд исковое заявление о взыскании в пользу потерпевшей похищенных денежных средств.