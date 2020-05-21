EN
20:28:38 Четверг, 21 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксировано 1 тыс. 400 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 2 человека выздоровели, 13 пациентов умерл

В Пензенской области водитель отправится в колонию-поселение на 5 лет за гибель пассажира

09:29 | 21.05.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 21 мая 2020. PenzaNews. Наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишения права управления транспортными средствами на три года назначено 34-летнему жителю Никольского района Пензенской области, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения, что привело к гибели пассажира. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензенской области водитель отправится в колонию-поселение на 5 лет за гибель пассажира. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что днем 5 июля 2019 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял принадлежащим ему на праве собственности легковым автомобилем «Hyundai Solaris». Он двигался со скоростью не менее 100 км/ч по автодороге «Городище — Никольск — Ночка — граница Пензенской области» в направлении села Маис, не справился с управлением, машина выехала на правую обочину, произошел ее занос, а затем транспортное средство по диагонали пересекло проезжую часть к левой обочине, съехало в кювет и опрокинулось», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте ДТП.

«Свою вину в совершении преступления водитель признал полностью, в содеянном раскаялся», — отметила Светлана Артамонова.

Старший помощник прокурора региона добавила, что приговор пока не вступил в законную силу.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Белозерцев заявил, что понимает торговцев, которым нужно «зарабатывать копейку» на Центральном рынке В пруду под Пензой обнаружен автомобиль «Maserati»
В Пензенской области большинство заразившихся коронавирусом болеют в легкой форме — Чижова В Пензе молодой мужчина перевел неизвестным более 370 тыс. рублей
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета региона за 2019 год пройдут 27 мая Пристрой к детсаду в Бессоновке возведет компания из Дагестана
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама