В Пензенской области водитель отправится в колонию-поселение на 5 лет за гибель пассажира Криминал

Пенза, 21 мая 2020. PenzaNews. Наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишения права управления транспортными средствами на три года назначено 34-летнему жителю Никольского района Пензенской области, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения, что привело к гибели пассажира. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«По делу установлено, что днем 5 июля 2019 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял принадлежащим ему на праве собственности легковым автомобилем «Hyundai Solaris». Он двигался со скоростью не менее 100 км/ч по автодороге «Городище — Никольск — Ночка — граница Пензенской области» в направлении села Маис, не справился с управлением, машина выехала на правую обочину, произошел ее занос, а затем транспортное средство по диагонали пересекло проезжую часть к левой обочине, съехало в кювет и опрокинулось», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте ДТП.

«Свою вину в совершении преступления водитель признал полностью, в содеянном раскаялся», — отметила Светлана Артамонова.

Старший помощник прокурора региона добавила, что приговор пока не вступил в законную силу.