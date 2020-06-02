По факту драки подростков в Пензе организована доследственная проверка Криминал

Пенза, 2 июня 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована в Пензе по факту драки подростков, видеозапись которой размещена в интернете. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлена личность всех несовершеннолетних, участвовавших в конфликте, имевшем место 21 апреля 2020 года. Опрошены девушки, которые на видео причиняли друг другу телесные повреждения. Все они 2005 года рождения», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что в ходе проверки предстоит выяснить причину конфликта и обстоятельства причинения побоев.

«Также будет исследован вопрос, проводилась ли ранее сотрудниками органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних работа в отношении участников драки. При наличии оснований их действиям или бездействию будет дана правовая оценка», — добавила собеседница агентства.