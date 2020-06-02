EN
11:16:42 Вторник, 2 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

По факту драки подростков в Пензе организована доследственная проверка

09:42 | 02.06.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 2 июня 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована в Пензе по факту драки подростков, видеозапись которой размещена в интернете. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По факту драки подростков в Пензе организована доследственная проверка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлена личность всех несовершеннолетних, участвовавших в конфликте, имевшем место 21 апреля 2020 года. Опрошены девушки, которые на видео причиняли друг другу телесные повреждения. Все они 2005 года рождения», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что в ходе проверки предстоит выяснить причину конфликта и обстоятельства причинения побоев.

«Также будет исследован вопрос, проводилась ли ранее сотрудниками органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних работа в отношении участников драки. При наличии оснований их действиям или бездействию будет дана правовая оценка», — добавила собеседница агентства.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
В Пензе экологический фестиваль пройдет в онлайн-формате В Пензенской области яровой сев проведен на площади более 910 тыс. га
В пензенской областной детской больнице возобновлена плановая госпитализация Фестиваль «Белинская весна» впервые прошел в онлайн-формате при поддержке «Ростелекома»
В Пензе установлены личности участников драки подростков В Пензенской области будут следить за кадровой политикой предприятий, получивших поддержку
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама