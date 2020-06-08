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В Пензе начали проверку по факту вымогательства денег под угрозой публикации интимных фото

13:28 | 08.06.2020 | Криминал

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Пенза, 8 июня 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту вымогательства неизвестными лицами денег у жителя Пензы 1994 года рождения под угрозой распространения в интернете его фотографий интимного характера.

В Пензе начали проверку по факту вымогательства денег под угрозой публикации интимных фото. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданин пояснил, что уже перечислил 30 тыс. рублей, и от него хотят получить еще 20 тыс.» — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В полиции добавили, что, как установлено в ходе проверочных мероприятий, мужчина хранил в своем смартфоне снимки интимного содержания и иногда отправлял их знакомым.

«31 мая от одного из пользователей социальной сети ему пришло сообщение с требованием перевода денег за нераспространение его фотографий другим лицам и неразмещение их в интернет-сообществах Пензы. Гражданин пытался договориться. Он дважды переводил злоумышленнику требуемые суммы, но в итоге понял, что тот свои обещания выполнять не собирается, и обратился в полицию», — пояснили в ведомстве.

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