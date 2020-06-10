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Житель Пензы осужден за развратные действия в отношении 12-летней девочки

14:14 | 10.06.2020 | Криминал

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Пенза, 10 июня 2020. PenzaNews. 52-летний житель Пензы осужден за совершение развратных действий в отношении 12-летней девочки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Железнодорожного районного суда города.

Житель Пензы осужден за развратные действия в отношении 12-летней девочки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в декабре 2019 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина, находясь вместе с девочкой в квартире и достоверно зная, что она не достигла 14-летнего возраста, с целью удовлетворения своих половых потребностей совершил в отношении нее развратные действия без применения насилия», — сказал собеседник агентства.

По его словам, свою вину пензенец не признал.

«Мужчина показал, что потерпевшую он знает, так как она дружит с внуком, и считает, что она его оговаривает», — отметил представитель суда.

Он добавил, что вина злоумышленника была подтверждена совокупностью исследованных доказательств.

Представитель суда уточнил, что с учетом опасного рецидива преступлений житель Пензы приговорен к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

«Также с него в пользу законного представителя девочки в счет компенсации морального вреда взыскано 50 тыс. рублей», — сказал собеседник агентства.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

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