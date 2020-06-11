Вступил в силу приговор Наталье Симакиной по делу об обмане шестерых вкладчиков Криминал

Пенза, 11 июня 2020. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым пензенская предпринимательница Наталья Симакина проведет в исправительной колонии общего режима 3 года за мошенничество в отношении шестерых лиц, доверивших ей денежные средства, вступил в законную силу.

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«По делу установлено, что Наталья Симакина, являвшаяся руководителем ООО «Инвест-Гарант» и фактическим руководителем ООО «Бизнес Партнер», используя возможность распоряжения имуществом и денежными средствами указанных организаций, в июне 2018 года под предлогом предоставления некоего банковского транша для возобновления работы компании, обманным путем получила под расписку от шестерых вкладчиков более 2,2 млн. рублей. Свое обещание о возврате денег через один-два дня она не выполнила, денежными средствами потерпевших распорядилась по своему усмотрению», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она напомнила, что данное уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» было выделено из другого, расследование которого пока продолжается.

Светлана Артамонова пояснила, что осужденная и ее защитники не согласились с приговором Ленинского районного суда Пензы от 28 ноября 2019 года и обжаловали его.

«С учетом позиции участвовавшего в рассмотрении дела прокурора суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — отметила она.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 22 марта 2019 года стало известно о том, что уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», которое связано с привлечением денежных средств через компании «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М», будет передано из Пензы в центральный аппарат СКР.