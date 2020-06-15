Завершено расследование дела о смертельном ДТП в Бессоновке Криминал

Пенза, 15 июня 2020. PenzaNews. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП с участием автомобилей «BMW» и «ВАЗ-21074» в селе Бессоновка Пензенской области, в результате которого погибла пассажирка отечественной машины, а еще одна женщина и ребенок получили травмы различной степени тяжести, завершено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, вечером 6 ноября 2019 года 54-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомашиной «BMW», в нарушение правил дорожного движения не убедился в безопасности своего маневра и приступил к осуществлению поворота налево на нерегулируемом перекрестке автодороги «Пенза — Лунино», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что иномарка не пропустила двигавшийся во встречном направлении «ВАЗ», который имел преимущество, в результате произошло столкновение.

Читайте также

Появились новые подробности о смертельном ДТП в Бессоновке

«Пассажирка автомашины «ВАЗ-21074» 1974 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. У женщины 1991 года рождения был диагностирован перелом руки, расценивающийся как вред здоровью средней тяжести, у ее дочери 2019 года рождения — черепно-мозговая травма, квалифицирующаяся как тяжкий вред здоровью», — уточнила Татьяна Махницкая.

По ее словам, водитель иномарки признал вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметила она.