В Кузнецке мужчине вынесен приговор за преступления, совершенные в 2011–2012 годах Криминал

Кузнецк, 17 июня 2020. PenzaNews. Житель Московской области признан судом виновным в покушении на изнасилование ребенка, в насильственных действиях сексуального характера в отношении пожилой женщины и разбое, совершенных в Кузнецке Пензенской области в 2011–2012 годах. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что в июле 2011 года в Кузнецке в отношении 10-летней девочки незнакомый молодой человек, применяя насилие, используя при этом нож и высказывая угрозу убийством, пытался совершить изнасилование. Преступный умысел он довести до конца не смог, поскольку услышал шум и, испугавшись, что его могут застать на месте преступления, незамедлительно скрылся», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что непосредственно после произошедшего раскрыть преступление не удалось, но работа по делу не прекращалась, в итоге в январе 2020 года благодаря результатам судебной генетической экспертизы вещественных доказательств, на которых злоумышленник оставил свои биологические следы, его личность установили, а затем задержали подозреваемого в Москве.

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«В ходе следствия установлено, что мужчина совершил еще два эпизода уголовно наказуемых деяний. В декабре 2012 года 23-летний молодой человек напал на женщину пенсионного возраста и, приставив ей к шее нож, потребовал передать ему имевшиеся при себе денежные средства. Потерпевшая, опасаясь за свои жизнь и здоровье, выполнила требование, достала кошелек и передала ему 300 рублей. После этого злоумышленник, применяя насилие и высказывая угрозу убийством, совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера», — пояснила Татьяна Махницкая.

По ее словам, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу с незаконным проникновением в жилище.

«Ему назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и одного года ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу», — уточнила собеседница агентства.