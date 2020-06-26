EN
17:40:52 Пятница, 26 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 4 тыс. 664 случая заражения коронавирусом, 4 тыс. 239 человек выписаны, 38 пациентов умерли

Похищенный в Пензе автомобиль найден на проселочной дороге

09:18 | 26.06.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 26 июня 2020. PenzaNews. Полицейские обнаружили автомобиль «ВАЗ-2106», похищенный на улице Заводской в Пензе, на проселочной дороге в Бессоновском районе.

Похищенный в Пензе автомобиль найден на проселочной дороге

Фото: 58.мвд.рф

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, в краже транспортного средства подозревается 34-летний житель Пензы.

«Установлено, что злоумышленник, не имеющий постоянного источника дохода, решил похитить машину знакомого и сдать ее в пункт приема металлолома. Он знал, что ключ от замка зажигания владелец прячет под ковриком водительского сиденья, а двери автомобиля на замок не закрывались. Этим обстоятельством подозреваемый воспользовался, чтобы завести двигатель и уехать на машине. Однако в пункте приема в селе Грабово, куда направился злоумышленник, автомобиль у него не приняли, потребовав документы на транспортное средство, поэтому подозреваемый сдал в утиль только металлолом, который привез с собой», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что мужчина оставил транспорт неподалеку от пункта приема металла, снял с него аккумулятор и вернулся, чтобы сдать батарею.

«Вырученные деньги житель Пензы потратил на алкоголь и продукты питания», — уточнили в УМВД.

В пресс-службе пояснили, что полицейские изъяли похищенную машину, которая после проведения экспертизы будет возвращена законному владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области вступил в силу приговор по делу о ДТП с двумя погибшими Депутаты задались вопросом о целесообразности трат на тиражирование газеты «Пенза»
Пенсионерка из Пензы лишилась 265 тыс. рублей в надежде заработать на бирже В Пензе начата проверка по факту ДТП, в котором пострадал ребенок
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у шестерых детей После смерти пензенца суд взыскал компенсацию с двух учреждений здравоохранения
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама