Похищенный в Пензе автомобиль найден на проселочной дороге Криминал

Пенза, 26 июня 2020. PenzaNews. Полицейские обнаружили автомобиль «ВАЗ-2106», похищенный на улице Заводской в Пензе, на проселочной дороге в Бессоновском районе.

Фото: 58.мвд.рф

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, в краже транспортного средства подозревается 34-летний житель Пензы.

«Установлено, что злоумышленник, не имеющий постоянного источника дохода, решил похитить машину знакомого и сдать ее в пункт приема металлолома. Он знал, что ключ от замка зажигания владелец прячет под ковриком водительского сиденья, а двери автомобиля на замок не закрывались. Этим обстоятельством подозреваемый воспользовался, чтобы завести двигатель и уехать на машине. Однако в пункте приема в селе Грабово, куда направился злоумышленник, автомобиль у него не приняли, потребовав документы на транспортное средство, поэтому подозреваемый сдал в утиль только металлолом, который привез с собой», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что мужчина оставил транспорт неподалеку от пункта приема металла, снял с него аккумулятор и вернулся, чтобы сдать батарею.

«Вырученные деньги житель Пензы потратил на алкоголь и продукты питания», — уточнили в УМВД.

В пресс-службе пояснили, что полицейские изъяли похищенную машину, которая после проведения экспертизы будет возвращена законному владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.