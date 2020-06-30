В Пензе злоумышленники пытаются выманить деньги у потерпевших по делу «Европы» Криминал

Пенза, 30 июня 2020. PenzaNews. Злоумышленники, которые выдают себя за адвокатов и представителей банков, пытаются выманить деньги у граждан, являющихся потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в 2017 году, когда в Пензе была пресечена деятельность организации, позиционировавшей себя как международную медицинскую клинику «Европа».

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«Одной из потерпевших по уголовному делу – жительнице Никольского района, которая в 2017 году проходила лечение в клинике, в апреле 2020 года позвонил неизвестный. Он назвался адвокатом и предложил свои услуги по защите интересов собеседницы в суде», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что женщина согласилась и перевела через платежную систему 24 тыс. рублей.

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«Затем в мае гражданке позвонил другой незнакомец, который назвался представителем банка. Он пояснил, что иск о взыскании компенсации материального ущерба и морального вреда удовлетворен на сумму 3,3 млн. рублей, эти деньги якобы уже находятся на банковском счете и для их получения необходимо оплатить услуги по переводу средств», — сказали в полиции.

В пресс-службе отметили, что, следуя инструкциям незнакомца, женщина в течение месяца перевела на счет неизвестного еще 453 тыс. рублей.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело», — уточнили в УМВД.

В управлении пояснили, что открытое в 2017 году дело, фигурантами которого являются руководители и работники клиники, готовится к передаче в суд для рассмотрения по существу.

«Сотрудники организации под различными предлогами вынуждали граждан заключать невыгодные для них кредитные договоры на крупные суммы для оплаты услуг. При этом оказанием услуг в клинике занимались лица, не имевшие медицинского образования», — напомнили в полиции.