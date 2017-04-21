«Европа» не проходила процедуру лицензирования в пензенском Минздраве Медицина

Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Компания «Европа», работавшая в Пензе под вывеской международной медицинской клиники, не проходила процедуру лицензирования в региональном Минздраве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в пятницу, 21 апреля.

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«В соответствии с законодательством, любая деятельность по оказанию медицинской помощи должна быть пролицензирована. В рамках своих полномочий региональный Минздрав осуществляет только разрешительную деятельность, имея право выдать лицензию соискателю при соблюдении им целого ряда обязательных требований. Фирма «Европа», работавшая под вывеской медицинской организации, процедуру лицензирования в региональном Минздраве не проходила», — отмечается в тексте.

В нем также приводится комментарий врио министра здравоохранения Пензенской области Оксаны Чижовой, по мнению которой в сложившейся ситуации представителям ведомства остается «уберечь население региона от подобных случаев впредь».

При этом в сообщении не поясняется, каким образом деятельность клиники, которая фактически не имела права предлагать клиентам дорогостоящие медуслуги, оставалась незамеченной чиновниками от пензенского здравоохранения до тех пор, пока число пострадавших от мошенничества не перевалило за сотню.

Согласно сведениям, размещенным на вывеске при входе в клинику «Европа», который на данный момент опечатан, ее работу организовал индивидуальный предприниматель Арамаис Мегрикян, являющийся гражданином России и зарегистрированный в Майкопе.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, копия которой имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», в качестве основного вида предпринимательской деятельности ИП указано предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

По данным федеральных СМИ, бизнес Арамаис Мегрикян вел вместе с Эдуардом Мелконяном из Краснодарского края. Оба в числе 12 человек были задержаны в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. По решению суда они помещены под стражу.

По версии следствия, сотрудники клиники «Европа» в Пензе предлагали потенциальным клиентам — в основном женщинам старше 50 лет — пройти бесплатную медицинскую диагностику. Обязательным условием было наличие паспорта. Затем под различными предлогами они вынуждали граждан заключать кредитные договоры на крупные суммы — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Оказанием услуг занимались сотрудники без медицинского образования: так, комплексную диагностику здоровья пациентов проводил автомеханик.

По последним данным, от клиентов клиники «Европа» в Пензе в полицию поступило более 100 заявлений.

Минздрав Пензенской области открыл горячую линию для граждан, пострадавших от деятельности организации.