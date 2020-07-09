В Лопатино в суд передано дело о хищении топлива на подстанции скорой помощи Криминал

Пенза, 9 июля 2020. PenzaNews. 32-летний житель Лопатинского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона, согласно материалам дела, работая водителем и по совмещению механиком и диспетчером подстанции ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» в Лопатино, мужчина в период с 1 апреля по 31 декабря 2019 года, имея в своем распоряжении пять топливных карт, похитил почти 8 тыс. литров бензина АИ-92 путем использования подложных путевых листов.

«В результате его преступных действий учреждению здравоохранения причинен материальный ущерб на сумму более 370 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что мужчина признал свою вину.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Лопатинский районный суд», — добавили в пресс-службе.