В Пензе экс-полицейский приговорен к трем годам колонии за взятку в 100 тыс. рублей Криминал

Пенза, 15 июля 2020. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах внутренних дел РФ, связанные с оперативной деятельностью, в течение двух лет назначено бывшему сотруднику УМВД России по городу Пензе за получение взятки в размере 100 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Ленинского районного суда Пензы.

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По его словам, мужчина, занимая должность оперуполномоченного отделения по борьбе с преступлениями экономической направленности на территории Ленинского и Первомайского районов ОЭБиПК УМВД России по городу Пензе, получил незаконное вознаграждение за непринятие мер по выявлению, пресечению и раскрытию противоправной деятельности человека, передавшего ему деньги через посредника.

«Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины и раскаяние в содеянном. При назначении наказания также было принято во внимание состояние здоровья осужденного и его близких родственников», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что бывший полицейский был взят под стражу в зале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.