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Под Кузнецком из молитвенного дома украли икону и нательные крестики

09:20 | 16.07.2020 | Криминал

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Пенза, 16 июля 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту кражи имущества, в том числе иконы и нательных крестиков, из молитвенного дома в селе Никольском Кузнецкого района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Под Кузнецком из молитвенного дома украли икону и нательные крестики. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 38-летнего гражданина, зарегистрированного в городе Кузнецке», — сказали в ведомстве, отметив, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

В полиции уточнили, что злоумышленник признался в содеянном, похищенное у него изъято.

«Установлено, что подозреваемый длительное время проживал в селе. Воспользовавшись отсутствием охраны, он проник в молитвенный дом и похитил имущество, рассчитывая впоследствии его продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды. Однако реализовать свой замысел до конца он не успел, поскольку его задержали полицейские», — пояснили в пресс-службе.

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