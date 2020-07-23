В Пензе вынесен приговор матери мальчика, упавшего с балкона на пятом этаже Криминал

Пенза, 23 июля 2020. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей назначено в Пензе матери малолетнего ребенка, упавшего с балкона на пятом этаже, которая признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

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«По делу установлено, что 10 мая 2020 года молодая мать распивала спиртные напитки с супругом на кухне в своей квартире, расположенной на пятом этаже дома. [...] Ее сын 2018 года рождения в этот момент был оставлен без присмотра в жилой комнате данной квартиры. Маленький ребенок, неспособный самостоятельно защищать себя от возможных травм и находящийся в беспомощном состоянии в силу малолетнего возраста, предоставленный сам себе, прошел через открытую дверь на балкон, после чего забрался на детский столик, перелез через ограждение и, не удержавшись, выпал с неостекленного балкона с высоты около 15 метров», — сказали в надзорном ведомстве.

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В пресс-службе пояснили, что мальчик ударился о землю и получил тяжелые травмы.

«Мать вину в содеянном признала в полном объеме. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу.

«Органами опеки и попечительства решается вопрос о лишении осужденной родительских прав в отношении малолетнего ребенка», — добавили в пресс-службе.