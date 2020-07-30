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Обладательница черного пояса по каратэ, избившая любовницу мужа, осуждена в Сердобске

09:10 | 30.07.2020 | Криминал

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Сердобск, 30 июля 2020. PenzaNews. Наказание в виде 180 часов обязательных работ назначено 39-летней обладательнице черного пояса по каратэ в Сердобске Пензенской области, которая после избиения любовницы мужа признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Обладательница черного пояса по каратэ, избившая любовницу мужа, осуждена в Сердобске. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что 4 мая 2020 года около 14.00 женщина, находясь во дворе дома потерпевшей, которая являлась любовницей ее супруга, на почве имеющихся личных неприязненных отношений умышленно нанесла ей деревянным кухонным молотком, а также ногами удары по голове, ногам и левой руке, которой та прикрывала голову, защищаясь от нападения», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что поводом для совершения преступления послужила неожиданная встреча соперниц около магазина — поведение осужденной спровоцировала обида полугодовой давности из-за вмешательства в ее семейную жизнь.

«В судебном заседании женщина свою вину признала полностью», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что приговор вступил в законную силу.

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