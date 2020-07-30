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В Кузнецке нетрезвый водитель задержан за рулем угнанного автомобиля

11:19 | 30.07.2020 | Криминал

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Кузнецк, 30 июля 2020. PenzaNews. 29-летний житель Кузнецка Пензенской области задержан за рулем угнанного автомобиля «ВАЗ-2114» на пересечении улиц Белинского и Гагарина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Кузнецке нетрезвый водитель задержан за рулем угнанного автомобиля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Документов на право управления транспортным средством у него не оказалось», — отметили в ведомстве.

В полиции добавили, что автомобиль был отправлен на спецстоянку.

«В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что машина принадлежит 36-летнему родственнику нарушителя, который впоследствии обратился в полицию с заявлением об угоне. Он пояснил, что вместе с подозреваемым употреблял спиртное, после чего злоумышленник, не спрашивая разрешения владельца транспортного средства, взял ключи от машины, чтобы покататься на ней, но далеко уехать не смог, так как его остановили полицейские», — сказали в пресс-службе.

По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело.

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