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В Лунинском районе подростка будут судить за пьяное ДТП, унесшее жизнь его приятеля

14:07 | 08.08.2020 | Криминал

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Пенза, 8 августа 2020. PenzaNews. Несовершеннолетний житель Лунинского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло гибель одного его приятеля и травмирование другого.

В Лунинском районе подростка будут судить за пьяное ДТП, унесшее жизнь его приятеля

Фото: Penza.sledcom.ru

«Следствием установлено, что вечером 17 апреля юноша 2003 года рождения, не имея водительского удостоверения и находясь в состоянии опьянения, передвигался по Лунинскому району за рулем автомашины «ВАЗ-21093», в салоне которой находились четверо его знакомых. Около 22.00 на участке автодороги «Обход рабочего поселка Лунино», приближаясь к участку проезжей части в виде нерегулируемого Т-образного перекрестка, водитель развил высокую скорость и допустил съезд транспортного средства в кювет, после чего автомобиль врезался в дерево», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что 18-летний пассажир от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП.

«Еще одному молодому человеку 1998 года рождения были причинены черепно-мозговая травма и перелом бедренной кости, которые в совокупности расцениваются как тяжкий вред здоровью», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что водитель после трагической аварии скрылся.

«Его местонахождение было установлено лишь на следующий день», — сказала она.

Юноше предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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