Жительница Пензы приговорена к 7 годам колонии за убийство знакомого Криминал

Пенза, 12 августа 2020. PenzaNews. Наказание в виде 7 лет лишения свободы назначено жительнице Пензы 1979 года рождения, которая признана судом виновной в убийстве знакомого. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что в один из дней с 5 по 12 марта 2020 года мужчина 1966 года рождения, находясь в своем доме на улице Овражной в Пензе, распивал спиртное с соседом. С ними находилась его знакомая, которая более полутора лет проживала у него дома. В процессе употребления алкоголя хозяин жилища начал оскорблять приятелей и выгонять из дома. Сосед ушел, конфликт между женщиной и потерпевшим продолжился. В ответ на очередные оскорбления она схватила нож и нанесла им не менее семи ударов в грудь, шею, живот и руки потерпевшего», — сказала собеседница агентства.

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Она добавила, что тело мужчины лишь 13 марта обнаружил сосед, с которым тот распивал спиртное в день убийства.

«В ходе следствия женщина сначала признала вину в инкриминируемом деянии, а затем отказалась от своих показаний, сообщив, что не знает, кто совершил убийство ее приятеля», — отметила Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что суд, оценив в совокупности собранные следствием доказательства, вынес обвинительный приговор.

«Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои и кражу», — уточнила старший помощник руководителя следственного управления.