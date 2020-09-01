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По факту травмирования мужчины при взрыве газа в Засечном возбуждено уголовное дело

13:13 | 01.09.2020 | Криминал

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Пенза, 1 сентября 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» возбуждено по факту взрыва газа в квартире жилого дома на улице Семейной в селе Засечном Пензенской области, в результате которого пострадал мужчина 1990 года рождения.

По факту травмирования мужчины при взрыве газа в Засечном возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе СУ СКР по региону, оно находится в производстве зареченского межрайонного следственного отдела.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты соскобы со стен помещений квартиры, фрагменты металлических и пластмассовых предметов, имеющих значение для дела. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что пострадавший в настоящее время находится на стационарном лечении.

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