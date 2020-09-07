Пензенец обвиняется в незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации Криминал

Пенза, 7 сентября 2020. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», предъявлено 42-летнему жителю Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

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«В ходе предварительного расследования установлено, что осенью 2017 года с целью получения доступа к информации о телефонных переговорах и переписке своей супруги мужчина приобрел на одном из сайтов программное обеспечение, которое тайно установил в операционную систему принадлежащего ей мобильного телефона. На протяжении почти трех лет он имел доступ к сведениям, содержащимся на ее телефоне», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе отметили, что мужчина признал свою вину в полном объеме.

«Материалы дела в части возможного нарушения тайны переписки, телефонных переговоров и сообщений иных лиц выделены для проверки в отдельное производство», — добавили в прокуратуре.