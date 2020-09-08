Жительница Пензы подозревается в поджоге дома, в котором находились четыре человека Криминал

Пенза, 8 сентября 2020. PenzaNews. Жительница Пензы 1991 года рождения подозревается в поджоге деревянного жилого дома в Бессоновском районе, в котором в момент происшествия находились четыре человека — трое мужчин и женщина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«По словам подозреваемой, преступление она совершила из-за неприязненных отношений к своему бывшему молодому человеку, которого таким образом хотела наказать», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что, согласно материалам уголовного дела, жительница Пензы после расставания с возлюбленным на протяжении длительного времени пыталась выйти с ним на связь, однако он не отвечал на ее сообщения и звонки.

«В момент пожара в доме, кроме бывшего молодого человека злоумышленницы, находились его брат и дядя, а также его знакомая. Им удалось выбраться из горящего строения», — пояснили в пресс-службе.

В управлении отметили, что после случившегося родственники живут в одной из уцелевших при пожаре комнат без электричества и газа.

Уголовное дело по данному факту возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».