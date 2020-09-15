Под Пензой экс-работник провайдера уличен в скрытом прослушивании и копировании данных Криминал

Пенза, 15 сентября 2020. PenzaNews. Бессоновский районный суд рассмотрел возбужденное на основании материалов УФСБ России по Пензенской области уголовное дело по обвинению мужчины 1974 года рождения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации» и ч. 1 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, согласно материалам дела, в июне 2018 года житель Бессоновки осуществил незаконное скрытое подключение двух микрофонов к ранее установленным им комплектам оборудования в приемной организации-провайдера цифровых услуг и сервисов, в которой ранее работал длительное время.

«С их помощью злоумышленник до апреля 2020 года скрыто прослушивал приемную бывшего начальника», — сказала собеседница агентства.

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Она добавила, что с июля по декабрь 2019 года с помощью ранее установленного оборудования он также осуществлял из дома подключение к компьютеру сотрудника данной компании и копировал служебную информацию.

«Как пояснил злоумышленник в ходе допроса, делал он это из любопытства, поскольку хотел быть в курсе того, что происходит на его прежнем месте работы», — отметила Татьяна Махницкая.

Старший помощник руководителя следственного управления СКР пояснила, что мужчина признал свою вину.

«В ходе следствия от него поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Судом ходатайство удовлетворено: уголовное дело прекращено, жителю Бессоновки назначен судебный штраф в размере 15 тыс. рублей», — уточнила она.

Татьяна Махницкая подчеркнула, что решение суда пока не вступило в законную силу.