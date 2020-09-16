В Пензе вынесен приговор по делу о краже из банкоматов более 20 млн. рублей Криминал

Пенза, 16 сентября 2020. PenzaNews. Житель Саратовской области приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы на полгода за кражу более 20 млн. рублей из двух банкоматов в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«Установлено, что данный граждан ранее осуществлял трудовую деятельность, связанную с техническим обслуживанием платежных терминалов, в том числе банкоматов, и хорошо знал их устройство. Злоумышленник заранее подготовился к совершению преступления. Для изменения внешнего вида он использовал реалистичную латексную маску с внешностью пожилого мужчины, которую приобрел через интернет, а также форменную одежду и аксессуары сотрудника инкассаторской службы», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что мужчина сшил специальную сумку под размер кассет банкомата с наличностью.

«Для конспирации при передвижении на личном автомобиле он использовал подложные государственные регистрационные знаки, установленные на машине аналогичной модели и цвета, которая принадлежала жителю Тамбова, ничего не знавшему о преступной деятельности злоумышленника», — отметили в УМВД.

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В пресс-службе пояснили, что за месяц до кражи житель Саратовской области приехал в Пензу, где остановил свой выбор на двух банкоматах, находящихся в торговых центрах на улице Аустрина и проспекте Строителей.

«7 апреля 2020 года злоумышленник, изменив свою внешность и одевшись как инкассатор, в дневное время проследовал к банкоматам. При помощи специального ключа он открыл устройства, под видом технического обслуживания извлек кассеты с денежными средствами, сложил их в сумку и ушел», — уточнили в полиции.

В ведомстве напомнили, что мужчина был задержан в ночь на 11 апреля, а деньги полицейские обнаружили в тайнике, оборудованном на техническом этаже многоквартирного дома по месту его жительства.

Говоря о приговорен, вынесенном Октябрьским районным судом Пензы, в пресс-службе обратили внимание на то, что на автомобиль, который злоумышленник использовал для совершения преступления, обращено взыскание в доход государства.