Осужденному за экстремизм жителю Пензы заменили реальный срок на условный Криминал

Пенза, 17 сентября 2020. PenzaNews. Пензенский областной суд смягчил приговор жителю Пензы Владимиру Алушкину, которому Ленинский районный суд города 13 декабря 2019 года назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации». Это следует из сообщения, размещенного на сайте облсуда.

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«После пересмотра приговора в апелляционной и кассационной инстанциях 16 сентября 2020 года в Пензенском областном суде состоялось новое апелляционное рассмотрение дела, в ходе которого было снижено назначенное основное наказание до 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных религиозных организаций, сроком на два года с ограничением свободы на 1 год», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что в остальной части приговор, согласно которому пятеро фигурантов дела получили условные сроки, оставлен без изменения.

«Приговор вступил в законную силу 16 сентября», — уточняется в сообщении.

При рассмотрении данного уголовного дела установлено, что в период с 6 сентября 2017 года по 15 июля 2018-го Владимир Алушкин предпринял активные действия оргхарактера, направленные на продолжение функционирования местной религиозной организации Свидетелей Иеговы «Арбеково. Пенза», которая в соответствии с вступившим в законную силу решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года была признана экстремистской и ликвидирована, а ее деятельность запрещена.