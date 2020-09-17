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Осужденному за экстремизм жителю Пензы заменили реальный срок на условный

16:04 | 17.09.2020 | Криминал

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Пенза, 17 сентября 2020. PenzaNews. Пензенский областной суд смягчил приговор жителю Пензы Владимиру Алушкину, которому Ленинский районный суд города 13 декабря 2019 года назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации». Это следует из сообщения, размещенного на сайте облсуда.

Осужденному за экстремизм жителю Пензы заменили реальный срок на условный. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«После пересмотра приговора в апелляционной и кассационной инстанциях 16 сентября 2020 года в Пензенском областном суде состоялось новое апелляционное рассмотрение дела, в ходе которого было снижено назначенное основное наказание до 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных религиозных организаций, сроком на два года с ограничением свободы на 1 год», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что в остальной части приговор, согласно которому пятеро фигурантов дела получили условные сроки, оставлен без изменения.

«Приговор вступил в законную силу 16 сентября», — уточняется в сообщении.

При рассмотрении данного уголовного дела установлено, что в период с 6 сентября 2017 года по 15 июля 2018-го Владимир Алушкин предпринял активные действия оргхарактера, направленные на продолжение функционирования местной религиозной организации Свидетелей Иеговы «Арбеково. Пенза», которая в соответствии с вступившим в законную силу решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года была признана экстремистской и ликвидирована, а ее деятельность запрещена.

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