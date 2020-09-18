Мужчина, покалечивший сожительницу и застреливший очевидца, проведет в колонии 15 лет Криминал

Пенза, 18 сентября 2020. PenzaNews. Житель Бессоновки Пензенской области Сергей Архангельский, который 3 июня 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на окраине села, ранил свою сожительницу в ногу из ружья и застрелил случайного очевидца, проведет в колонии строгого режима 15 лет. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«Суд апелляционной инстанции оставил без изменения приговор Бессоновского районного суда от 10 июня 2020 года, которым 33-летний житель села Бессоновка Сергей Архангельский признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», — сказали в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что осужденный и его защитник обжаловали приговор, однако Пензенский областной суд оставил его без изменения.

В прокуратуре отметили, что мужчина должен выплатить компенсации морального вреда супруге погибшего и второй потерпевшей, у которой была ампутирована часть ноги, в размере 1 млн. и 850 тыс. рублей соответственно.

«Приговор суда вступил в законную силу», — уточнили в надзорном ведомстве.