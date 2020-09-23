Угрожавший приставу ножом кузнечанин проведет в колонии более 4 лет Криминал

Кузнецк, 23 сентября 2020. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области, признанный судом виновным в незаконном хранении наркотиков и угрозе применения насилия в отношении представителя власти, проведет в колонии строгого режима 4 года и 3 месяца. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 23 января 2020 года мужчина, находясь дома, в ходе переписки с неустановленным лицом в интернете, договорился о приобретении для личного употребления наркотических средств. После перевода денежных средств и получения информации о местонахождении «закладки» недалеко от дачного массива на территории Кузнецка он обнаружил наркотик и хранил его при себе. При передвижении по городу на такси злоумышленник был остановлен сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в отдел полиции, где у него при себе обнаружено наркотическое средство массой чуть более 1 грамма, что является крупным размером», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что впоследствии житель Кузнецка начал скрываться от органов следствия и суда, в связи с чем был объявлен в розыск.

«Днем 31 марта на улице Кирова его увидел судебный пристав кузнецкого межрайонного отдела судебных приставов. Мужчина решил скрыться от него, достал из своей одежды нож и, демонстрируя его, высказал в адрес представителя власти угрозу применения насилия. Противоправные действия жителя Кузнецка были пресечены судебным приставом и подоспевшим ему на помощь коллегой», — пояснила Татьяна Махницкая.

По ее словам, суд назначил мужчине окончательное наказание с учетом ранее вынесенного приговора за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

«Приговор вступил в законную силу», — уточнила она.