В Пензе завершено расследование дела о проведении азартных игр и нарушении авторских прав Криминал

Пенза, 1 октября 2020. PenzaNews. Расследование уголовного дела о незаконном проведении азартных игр и нарушении авторских прав, фигурантом которого является житель Пензы 1974 года рождения, завершено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, в период с октября 2018 года по май 2020-го житель Пензы арендовал помещение в районе улиц Свердлова и Красной, где организовал размещение нескольких единиц игрового оборудования и установку на них программных приложений, позволяющих осуществлять игровой процесс с получением денежного выигрыша», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что обвиняемый руководил незаконной деятельностью, вел учет выручки и расходов заведения, присваивал себе прибыль, выплачивал зарплату сотрудникам.

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«В мае 2020 года 12 единиц системных блоков с жесткими дисками были изъяты сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий», — напомнила Татьяна Махницкая.

Старший помощник руководителя управления пояснила, что злоумышленнику также вменяется установка незаконным образом приобретенных программных приложений на компьютерное оборудование для проведения азартных игр.

«Обвиняемый нарушил авторские права, причинив правообладателю имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 2,8 млн. рублей», — уточнила она.

Собеседница агентства отметила, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.