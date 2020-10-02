В Пензе раскрыли схему мошенничества под видом ремонта пластиковых окон Криминал

Пенза, 2 октября 2020. PenzaNews. 16 человек задержаны в Пензенской области по подозрению в хищении денежных средств пожилых людей под видом бесплатного гарантийного обслуживания пластиковых окон. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«Предварительно установлено, что злоумышленники осуществляли противоправную деятельность с марта 2018 года по сентябрь 2020 года. Предполагаемый организатор группы, являясь директором компании, передавал своим подчиненным информацию с адресами и телефонами пожилых местных жителей. Менеджеры обзванивали клиентов и предлагали им провести бесплатную диагностику пластиковых окон. Когда те соглашались, на место выезжали лжемастера», — сказала она.

Ирина Волк добавила, что после осмотра окон подозреваемые убеждали потерпевших в необходимости замены фурнитуры либо установки дополнительных элементов, завышая при этом стоимость расходных материалов более чем в 10 раз.

«Затем подозреваемые, отвлекая хозяев квартир, при помощи специального ключа незаметно снимали створку окна или двери, представляя это как доказательство повреждения и аварийного состояния конструкции. Они тем самым вынуждали потерпевших платить за ремонт. Кроме того, чтобы убедить воспользоваться их услугами, аферисты звонили руководителю и делали вид, что просят скидку для клиентов на основании несуществующих государственных программ для ветеранов и инвалидов. Зачастую они забирали у пенсионеров деньги, отложенные на похороны, а тех, кто не имел при себе наличных, сопровождали в банковские организации на личных автомобилях», — отметила официальный представитель МВД России.

По ее словам, для придания законности своим действиям участники группы заключали с гражданами договоры, в которых указывали не проведенные в действительности работы.

«Помимо этого, они скрытно производили аудио- и видеозаписи встреч, которые подтверждали якобы добровольный характер сделок», — пояснила она.

Ирина Волк уточнила, что, по предварительным данным, от действий аферистов пострадали не менее 40 человек, которым причинен ущерб на сумму более 1,3 млн. рублей.

Она обратила внимание на то, что в отношении задержанных — жителей Пензенской области и Мордовии — избрана мера пресечения: четверо заключены под стражу, двое находятся под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.