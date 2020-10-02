В Никольске работница салона связи оформила кредитную карту без ведома клиентки Криминал

Пенза, 2 октября 2020. PenzaNews. Работница салона сотовой связи, расположенного в Никольске Пензенской области, оформила кредитную карту на клиентку без ее ведома. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Она призналась в содеянном и пояснила, что воспользовалась невнимательностью женщины, когда та находилась в салоне сотовой связи, отдала ей на подпись документ на оформление кредита под видом другого», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что клиентка подписала бумаги, используя которые, злоумышленница впоследствии оформила на ее имя кредитную карту.

«Платежи по ней она собиралась производить сама и делала это до тех пор, пока у нее не возникли сложные жизненные обстоятельства», — отметили в УМВД.

В управлении пояснили, что афера раскрылась, когда банк стал направлять клиентке письма с требованиями погасить задолженность по кредиту, который она не брала.

По факту мошенничества проводится проверка.