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В Никольске работница салона связи оформила кредитную карту без ведома клиентки

12:32 | 02.10.2020 | Криминал

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Пенза, 2 октября 2020. PenzaNews. Работница салона сотовой связи, расположенного в Никольске Пензенской области, оформила кредитную карту на клиентку без ее ведома. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Никольске работница салона связи оформила кредитную карту без ведома клиентки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Она призналась в содеянном и пояснила, что воспользовалась невнимательностью женщины, когда та находилась в салоне сотовой связи, отдала ей на подпись документ на оформление кредита под видом другого», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что клиентка подписала бумаги, используя которые, злоумышленница впоследствии оформила на ее имя кредитную карту.

«Платежи по ней она собиралась производить сама и делала это до тех пор, пока у нее не возникли сложные жизненные обстоятельства», — отметили в УМВД.

В управлении пояснили, что афера раскрылась, когда банк стал направлять клиентке письма с требованиями погасить задолженность по кредиту, который она не брала.

По факту мошенничества проводится проверка.

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