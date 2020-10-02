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Акушерка выплатит 350 тыс. рублей женщине, ставшей бесплодной после подпольного аборта

16:22 | 02.10.2020 | Криминал

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Пенза, 2 октября 2020. PenzaNews. Решение суда, в соответствии с которым акушерка, ранее работавшая в одной из больниц Пензенской области, должна выплатить 350 тыс. рублей компенсации морального вреда женщине, пострадавшей в результате подпольного аборта, вступило в законную силу.

Акушерка выплатит 350 тыс. рублей женщине, ставшей бесплодной после подпольного аборта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что в 2018 году акушерка районного учреждения здравоохранения, не имевшая высшего медицинского образования соответствующего профиля, во внерабочее время в помещении этого медицинского учреждения совершила действия, направленные на прерывание беременности другой жительницы района», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры Пензенской области в пятницу, 2 октября.

В нем добавляется, что в тот же вечер пациентка вернулась домой, а на следующий день она была госпитализирована в связи с ухудшением состояния здоровья.

«В результате незаконного аборта потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью, последствием которого стала утрата детородной функции», — отмечается в тексте.

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В сообщении уточняется, что суд признал надлежащим ответчиком по делу о компенсации морального вреда акушерку, поскольку она действовала по своей инициативе, не имея на то специального поручения работодателя, у которого отсутствовала лицензия на проведение искусственного прерывания беременности в амбулаторных условиях.

«Представитель ответчицы обжаловал решение суда, [...] указав на неправомерно завышенную сумму компенсации морального вреда», — поясняется в тексте.

В пресс-службе Пензенского областного суда сообщили, что апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

В 2019 году суд признал акушерку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 123 УК РФ «Незаконное проведение искусственного прерывания беременности» и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

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