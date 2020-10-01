В Пензе больница выплатит матери умершего ребенка 1,2 млн. рублей Медицина

Пенза, 1 октября 2020. PenzaNews. Пензенская областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова должна выплатить компенсацию морального вреда в размере 1,2 млн. рублей матери мальчика, умершего в реанимации. Такое решение принял Ленинский районный суд Пензы.

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«Исковые требования удовлетворены частично», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда.

Он уточнил, что мать ребенка просила взыскать с учреждения здравоохранения 5 млн. рублей.

«Решение не вступило в законную силу», — отметил собеседник агентства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 6 октября 2018 года мальчик поступил в травмпункт пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова, где по итогам осмотра ему была наложена гипсовая лангета на правую руку, после чего его отправили домой на амбулаторное лечение.

На следующий день ребенок вновь поступил в больницу с жалобами на боль в руке и повышенную температуру. Врач недооценил степень тяжести состояния ребенка и не принял решение о его госпитализации.

Ночью 8 октября реанимационная бригада скорой медицинской помощи доставила мальчика в пензенскую областную детскую больницу, где он через несколько часов скончался.

Приговором Ленинского районного суда Пензы травматолог-ортопед данной больницы был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Ему назначено наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на два года.