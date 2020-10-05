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В Пензенской области по факту падения легкомоторного самолета возбуждено уголовное дело

10:52 | 05.10.2020 | Криминал

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Пенза, 5 октября 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена» возбуждено в Пензенской области по факту падения легкомоторного самолета, в результате которого погиб пилот. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил старший помощник руководителя приволжского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Захаров.

В Пензенской области по факту падения легкомоторного самолета возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием установлено, что 4 октября в 13.23 в 3 км северо-западнее села Столыпино Никольского района Пензенской области в лесном массиве совершил падение легкомоторный самолет «Вираж-В1» RA-0376A. Им управлял 53-летний житель Краснодарского края, он погиб», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время проводится комплекс следственных действий, выясняются все обстоятельства происшествия.

«Будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии самолета и действиях пилота», — подчеркнул Дмитрий Захаров.

Старший помощник руководителя приволжского следственного управления на транспорте СКР обратил внимание на то, что только после проведения всех предусмотренных в таких случаях действий можно будет сделать выводы о причинах происшествия, а также виновности тех или иных лиц.

«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле руководства следственного управления», — отметил он.

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