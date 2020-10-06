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В Пензе предстанет перед судом мужчина, устроивший стрельбу из автомата

09:22 | 06.10.2020 | Криминал

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Пенза, 6 октября 2020. PenzaNews. 27-летний житель Пензы, устроивший стрельбу из автомата, предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В Пензе предстанет перед судом мужчина, устроивший стрельбу из автомата

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе предварительного расследования установлено, что рано утром 19 июля 2020 года злоумышленник в автомобиле «Mercedes», припаркованном на привокзальной площади станции Пенза-I, осознавая, что находится в общественном месте, беспричинно, грубо нарушая общественный порядок, из хулиганских побуждений взял лежавший в салоне светозвуковой охолощенный автомат Калашникова и произвел из него через люк в потолке машины несколько выстрелов вверх», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что тем же утром мужчина, находясь в качестве пассажира в том же автомобиле, в непосредственной близости от частных домовладений на улице Злобина вновь применил автомат, произведя несколько выстрелов вверх.

«По телефонному сообщению гражданина сотрудники полиции оперативно задержали любителя стрельбы, автомат у него изъяли», — пояснили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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