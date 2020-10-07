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Жительница Сердобска перевела мошенникам 1,2 млн. рублей

09:58 | 07.10.2020 | Криминал

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Сердобск, 7 октября 2020. PenzaNews. 37-летняя жительница Сердобска Пензенской области перевела мошенникам 1,2 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Жительница Сердобска перевела мошенникам 1,2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он проинформировал, что приложение учреждения подверглось взлому в результате установки вредоносного программного обеспечения», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что незнакомец предложил клиентке банка обезопасить свои сбережения путем установки другого приложения, после загрузки которого та обнаружила на счете банковской карты денежные средства в размере 1,2 млн. рублей.

«Впоследствии мужчина сообщил, что злоумышленники оформили на имя женщины кредит, для погашения которого необходимо снять деньги и перечислить их на счет в банке. Собеседница поверила незнакомцу, сняла 1,2 млн. рублей и перевела их мошенникам», — пояснили в УМВД.

В управлении отметили, что по факту мошенничества организована проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — подчеркнули в пресс-службе.

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