Судебный штраф назначен пензенцу, устроившему скрытую слежку за телефоном жены Криминал

Пенза, 13 октября 2020. PenzaNews. Судебный штраф в размере 20 тыс. рублей назначен жителю Пензы 1978 года рождения, устроившему скрытую слежку за телефоном супруги. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в сентябре 2017 года мужчина приобрел в интернете программу, позволяющую негласно контролировать телефонные переговоры, SMS, переписку в мессенджерах, определять местонахождение устройства сотовой связи, а также обеспечивающую возможность удаленного доступа к этим данным и управление иными функциями телефона. Данную программу он установил на сотовый телефон супруги без разрешения и согласия последней», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что злоумышленник таким образом следил за женой с сентября 2017 года по июнь 2020-го.

Читайте также

Под Пензой экс-работник провайдера уличен в скрытом прослушивании и копировании данных

По словам Татьяны Махницкой, мужчина признал свою вину и подал ходатайство о прекращении уголовного дела, возбужденного по факту незаконного оборота специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

«Судом ходатайство удовлетворено. Уголовное дело прекращено, жителю Пензы назначен судебный штраф», — отметила она.

Старший помощник руководителя СУ СКР уточнила, что сотовый телефон злоумышленника как орудие преступления конфискован и обращен в доход государства.

Решение суда пока не вступило в законную силу.