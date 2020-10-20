Украденная в Тамалинском районе иномарка обнаружена в Пензе Криминал

Пенза, 20 октября 2020. PenzaNews. Полицейские обнаружили автомобиль «Nissan Almera», украденный из незапертого гаража в Тамалинском районе, во дворе одного из жилых домов на территории Ленинского района Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, за рулем машины находился житель Тамалы 1997 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, который не имел права управления транспортными средствами и был нетрезв.

«Позже молодой человек признался в содеянном и раскаялся», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что, по словам мужчины, он ночью залез в чужой гараж, увидел автомобиль, который оказался незаперт, и воспользовался лежавшими в бардачке ключами.

«Похищенный автомобиль молодой человек хотел спрятать в заброшенном месте в городе Пензе, а затем продать через интернет на запчасти. Пойти на преступление его заставило трудное финансовое положение», — отметили в пресс-службе.

В УМВД пояснили, что к настоящему времени машина возвращена законному владельцу, по факту покушения на кражу транспортного средства возбуждено уголовное дело.